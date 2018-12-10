أوروبا تبحث «تدابير قسرية ضد إيران» بسبب سلوكها الهدام

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بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا من يوم واحد في بروكسل اليوم لبحث غد من المسائل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها مراجعة علاقات دولهم مع إيران وتشديد التعامل معها بسبب سلوكها الإقليمي الهدام وسجلها في حقوق الإنسان واستمرارها في تجارب الصواريخ الباليستية وتخطيطها لاعتداءات فوق الأراضي الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن “سلوك إيران الإقليمي وتصرفاتها داخل أوروبا نفسها باتت مثار قلق جدي وأن الوزراء يعكفون على معاينة مراجعة موقف دولهم تجاه النظام الإيراني”.

وأضاف هايكو ماس “أنه لايمكن السكوت على تصرفات إيران وسلوكها في عدة مجالات حيوية وخاصة زعزعة الاستقرار الإقليمي”.

من جهته أعلن وزير خارجية الدنمارك اندريس سالمسون أنه بات متفائلاً بشأن فرص إلحاق تدابير قسرية ضد إيران .

وأوضح في تصريح للصحفيين أن المداولات الجارية تعكس مثل هذا التوجه وأن الدنمارك تشتكي من تصرفات إيران فوق أراضيها.

بدوره أكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكوفيسوس أن السلوك الإيراني في المنطقة والنهج الاستفزازي لطهران لم يعد مقبولاً.