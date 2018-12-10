الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات يكشف عن بشرى بشأن «سرعات الإنترنت»

وزير الاتصالات يكشف عن بشرى بشأن «سرعات الإنترنت»

إجراءات قوية ضد المنشآت غير الملتزمة بالتأمين على المواطنين

إجراءات قوية ضد المنشآت غير الملتزمة بالتأمين على المواطنين

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

مواطن: أريد مقابلة وزير الداخلية.. كيف أحجز موعداً؟.. و«أبشر» يرد

مواطن: أريد مقابلة وزير الداخلية.. كيف أحجز موعداً؟.. و«أبشر» يرد

«جوجل» تعيد تصميم واجهة تطبيق الاتصال

«جوجل» تعيد تصميم واجهة تطبيق الاتصال
0

تواصل- وكالات:

كشف تقرير سابق في أغسطس الماضي عن تحديث تجريبي لتطبيق الاتصالات Phone التابع لشركة جوجل، إذ اعتمدت الشركة على تصميم جديد لواجهة التطبيق، وقد استغرق الأمر نحو 4 أشهر ليتم الدفع بهذا التحديث لجميع المستخدمين اليوم، حيث أطلقت الشركة تحديث جديد للتطبيق يوفر هذا التصميم لجميع المستخدمين حول العالم.

ووفقاً لما نشره موقع androidpolice الأمريكي، ففيما يتعلق بالتغييرات الرئيسية، فسنلاحظ وجود ثلاثة أعمدة جديدة في كل عمود أيقونة دائرية تحمل جهة الاتصال المفضلة والتي يتصل بها المستخدم بكثرة، أو يقوم بإرسال الرسائل النصية القصيرة إليها، كذلك ستظهر شاشة منبثقة زرقاء اللون لأولئك الذين يرون هذه الواجهة لأوّل مرة، تشرح لهم كيف يمكن أن يسمح الضغط المطل بالتبديل بين المكالمة والرسائل.

أما عند تفعيل الوضع المظلم في التطبيق، سيكشف التمرير السريع عبر المفضلة قائمة الأرقام التي يتم الاتصال بها بشكل متكرر، ومن المنتظر أن تظهر هذه الواجهة الجديدة لجميع المستخدمين خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«جوجل» تبدأ حظر الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية

«جوجل» تبدأ حظر الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية

«جوجل» تصل لحل رائع ينهي مشكلة «مساحة ذاكرة الجوال»

«جوجل» تصل لحل رائع ينهي مشكلة «مساحة ذاكرة الجوال»

10 أماكن سرية في «خرائط جوجل» لا يسمح بزيارتها

10 أماكن سرية في «خرائط جوجل» لا يسمح بزيارتها

8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل

8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>