ما حقيقة منشورات «المنع من النكز» على «فيسبوك»؟

تواصل-وكالات:

تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورات جاء في نصها “تعذر الاتصال بالخادم وأصبحت ممنوعاً من رد النكز، الرجاء من كل الأصدقاء سرعة التعليق بملصقات” والتي يطالبون فيها أصدقاءهم بضرورة رد النكز لهم أو التعليق على منشورهم ببعض الملصقات، وهو الأمر الذي انتشر بشكل كبير بين الكثير من المستخدمين على شبكة “فيسبوك”.

لكن في حقيقة الأمر هذا أمر خاطئ تماماً، إذ لم تعلن “فيسبوك” رسمياً عن وجود أي خطأ بخوادمها أو مشكلات قد تواجه مستخدميها، كذلك فإن منتديات الدعم الفني والمواقع المتخصصة في اكتشاف ومتابعة أعطال “فيسبوك” لم تكشف عن اكتشافها لأي عطل بالشبكة الاجتماعية، لكن على ما يبدو أن هذا مجرد حملة وهمية تم إطلاقها لخداع مستخدمي فيسبوك.

وتجب ملاحظة أنه لا توجد أي علاقة بين حظر الحساب والنكز، إذ إن النكز ما هو إلى وسيلة لتنبيه الأصدقاء والإشارة لهم، كما أن التعليق بملصقات لا يؤدى إلى حدوث أي شيء يتعلق بشبكة فيسبوك أو فك الحظر أو غيرها من الأمور التي تم الترويج لها على الشبكة الاجتماعية.

ويعد مثل هذه الرسائل أو المنشورات، من ضمن الأخبار الوهمية التي تحول فيسبوك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعية التصدي لها ومنع انتشارها بكثرة بين المستخدمين من خلال توفير العديد من الأدوات التي تساعدها في ذلك.