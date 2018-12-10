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تعرف على حقيقة الطائرة الإماراتية المرصعة بالألماس

تعرف على حقيقة الطائرة الإماراتية المرصعة بالألماس
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة طيران الإمارات حقيقة صورة لإحدى طائراتها وهي مرصعة بالألماس، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الطائرة المُرصّعة بالألماس، وأرفقتها بتعليق “إليكم طائرة بلينغ 777.. صُممت هذه الصورة من قبل “سارة شكيل”.

الصورة التي تبدو حقيقية ومقنعة جدًا للوهلة الأولى، تعود قصتها إلى قيام الفنانة الباكستانية “سارة شكيل” بتصويرها أثناء انتظار رحلتها من باكستان إلى إيطاليا، حيث قامت بتصوير الطائرة الإماراتية التي تحيطها شاحنات نقل الأمتعة، وقامت بتعديلها حتى تبدو وكأنها مرصّعة بالألماس.

وبعد أن نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حازت على أكثر من 50 ألف إعجاب، ولم تظل هذه الصورة في حساب شكيل، وإنما تم تداولها على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحدثت الصورة حالة من الحيرة والجدل على موقع التواصل الاجتماعي، فبينما تحسر بعضهم على فقره، الذي يمنعه من امتلاك تلك الطائرة أو ركوبها، أكد آخرون أن الصورة ليست حقيقية وإنما هي عمل فني مبدع، حتى حسمت شركة طيران الإمارات الجدل في ذلك.

ويُشار إلى أن الفنانة الباكستانية “سارة شميل” يتابعها حوالي 470 ألف متابع، ولم تكن هذه الصورة الوحيدة التي رصعتها شكيل بالألماس، إذ إنها تستخدم حسابها كمنصة لعرض أعمالها الفنية البرّاقة، والتي تتراوح بين الأطعمة والقطارات والحيوانات.

وتلقب تلك الفنانة نفسها بـ”فنانة الكريستال”، حيث إن كل تصميماتها تضفي إليها الكريستال، فتصبح كما لو كانت حقيقية.

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