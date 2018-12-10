عامل ينام في العراء لحراسة «معدات».. هذا ما فعله «عمل عرعر»

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تواصل – راضي العنزي:

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية مع صورة التغريدة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت معاناة عامل وافد ينام في العراء.

وباشر رئيس قسم التفتيش، قاسم العنزي، ووقف على الموقع الساعة الثانية عشرة منتصف الليل واتضح أن العامل مكلف بحراسة معدات على مواقع صيانة الطرق؛ حيث تم استدعاء وكلاء المنشآت واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركة، بالإضافة إلى أخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفة، وتم تأمين المسكن المناسب.

وأكد خالد الحماد، مدير مكتب عمل عرعر، ضرورة تقيد المنشآت بأنظمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لديها الذي يوفر المتطلبات الإنسانية والمعيشة الملائمة لهم؛ لكي يتمكنوا من أداء مهامهم المطلوبة، مشدداً على أنه لا تهاون إطلاقاً أمام ما يتم اكتشافه من ملاحظات.

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