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بالصور.. طلاب فوق الستين في اختبارات كلية المسجد النبوي

بالصور.. طلاب فوق الستين في اختبارات كلية المسجد النبوي
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مفعم بالإيجابية والهمم العالية نشرت كلية المسجد النبوي عبر حسابها الرسمي بتويتر صوراً لبعض طلابها من كبار السن وهم يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، الأمر الذي أثار إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الصفحة الرسمية للكلية على مشهد كبار السن وهم يؤدون الاختبارات بقولها: ( همم تُؤمِنُ أن العُمر لا يقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف، بارك الله في أعمارهم، اختبارات اليوم الاثنين في كلية المسجد النبوي).

وكانت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1439_1440هـ قد انطلقت أمس في كلية المسجد النبوي في أجواء مفعمة بالروحانية داخل أروقة المسجد النبوي.

وأوضح رئيس لجنة الاختبارات في الكلية الدكتور عايد اليوبي، أن إدارة الكلية هيأت بقسميها (الطلاب والطالبات) منذ وقت مبكر صباح اليوم مكان الاختبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم توزيع ٧٩٠ طالباً و١٨٠ طالبة على لجان يشرف عليها ٤ مشرفين و٤ مشرفات و ٣٩ مراقباً و٤ مراقبات.

يُذكر أن الكلية تضم ٥ أقسام للطلاب ( الشريعة، والقرآن وعلومه والسنة وعلومها، والعقيدة، اللغة العربية ) وقسم واحد للطالبات (الشريعة) وتمنح الشهادة العالمية البكالوريوس.

 

 

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