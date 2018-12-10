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منها الثوم والجزر.. 10 أطعمة غنية بالكولاجين تحافظ على شباب البشرة

منها الثوم والجزر.. 10 أطعمة غنية بالكولاجين تحافظ على شباب البشرة
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تواصل-وكالات

عند ظهور أولى التجاعيد الصغيرة على البشرة، نلجأ عادة إلى الكريمات المضادة للشيخوخة والعلاجات التجميلية المكلفة. لكن هل تعلمون أن لنظامنا الغذائي دوراً أساسياً في تأخير آلية شيخوخة البشرة، وأن بعض الأطعمة تعزز إنتاج الكولاجين، أي البروتين المسؤول عن ليونة البشرة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة المبكرة؟

يتوفر الكولاجين بشكل طبيعي في الأنسجة، والشعر، والأظافر ليلعب دور لاصق حامٍ ومجدد للخلايا. إلا أن تصنيعه في الجسم يبدأ بالانخفاض بعد سن الـ25، وهنا تأتي أهمية تناول أطعمه تنشط آلية إنتاجه في الجسم وتحول دون تلفه في الأنسجة.

وفيما يلي 10 أطعمة مضادة للشيخوخة من الضروري استهلاكها بشكل دوري لتعزيز مخزوننا من الكولاجين والحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة:

1- سمك السالمون

يتميز سمك السالمون بغناه بالزنك، هذا العنصر المعدني الغذائي الذي يؤمن البروتينات الضرورية لتصنيع الكولاجين. وهو غني طبيعياً بالحوامض الدهنية الأساسية التي تغذي البشرة وتحافظ على شباب مظهرها.

2- الخضراوات الخضراء

يشكل استهلاك الخضار الخضراء كالبروكولي، والبازيللا، واللوبياء…وسيلة فعالة لحماية الكولاجين من التلف، كما أن غناها بمضادات الأكسدة يساهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

3- الأفوكادو

تتميّز ثمرة الأفوكادو باحتوائها على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، ومن الفيتامين E التي تلعب دوراً أساسياً في حماية الكولاجين من التلف.

4- البيض

تحتوي الأغشية الموجودة داخل حبات البيض على الكولاجين، كما أن غنى البيض بالكبريت يسمح له بتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد.

5- الثوم

يتميز الثوم بفوائده المتعددة وبغناه بالكبريت، مما يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ويحافظ على صحتها وتوازن لونها الطبيعي.

6- الفاكهة الحمراء

تتميز الفاكهة الحمراء بغناها بالليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة تعزز إنتاج الكولاجين في الأنسجة.

7- مرق العظام

يمكن القول إن مرق عظام البقر هو الغذاء الأكثر غنى طبيعياً بمادة الكولاجين، فلا تترددوا باستعماله لتحضير أطباق اليخنات والحساء.

8- الكيوي

يعتبر الكيوي من الفاكهة الغنية بالفيتامين C الذي يعزز بدوره إنتاج الكولاجين. وهو غني أيضاً بالفيتامين A وE التي تساهم في محاربة الشيخوخة.

9- الجزر

إن احتواء الجزر على نسبة مرتفعة من الفيتامين A يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد ويخفف من تلفه، كما يحافظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

10- الحليب ومشتقاته

يحتوي الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان على حوامض أمينية تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد.

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