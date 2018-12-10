لماذا يعد النوم في النهار «ضروريًّا»؟

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أكد أخصائي علم النوم، أليكسي كاتيشيف، أن النوم في النهار ضروري جداً وخاصة للعاملين في الوظائف المختلفة، لأن القيلولة تساعد على “إعادة تحميل” الدماغ.

وأكد العالم على أن النوم في النهار ضروري، لأن وتيرة الحياة العصرية لا تسمح للناس بالحصول على قسط كاف من النوم في الليل.

ويعد نوم النهار ضروريا للذين يعملون في مجالات تتطلب الجهد العقلي والإبداع. وفي هذه الحالة، يكون النوم في النهار استراحة للجسم، ويحسن عملية استيعاب المعلومات ويرفع إنتاجية الدماغ.

ويقول كاتيشيف: “يقوم الدماغ خلال النوم بتوزيع المعلومات، فيخزن الأكثر ضرورة في الذاكرة الطويلة الأمد. أما المعلومات الزائدة فتذهب إلى محيط الوعي. وبعد ذلك، تجري عملية (إعادة تحميل)، ويباشر الإنسان عمله بحيوية ونشاط جديد”.

وقال الأخصائي موضحا، إن “فعالية نوم النهار تتحقق عندما لا تزيد مدته عن ساعة واحدة، والأفضل بين 20-40 دقيقة، ومن أجل ذلك ينصح بتناول فنجان قهوة، لأن مفعول الكافيين يبدأ بعد 20-30 دقيقة على تناوله”.

وتعد قلة النوم سبباً جدياً في سوء الحالة الصحية، لأنها تؤثر سلباً في منظومة مناعة الجسم، وتسرع في عملية الشيخوخة وتضر بالعديد من الأعضاء الداخلية للجسم.