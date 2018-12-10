إجراءات قوية ضد المنشآت غير الملتزمة بالتأمين على المواطنين

تواصل- الرياض:

توعد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، كافة المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين والأجانب وأفراد أسرهم بإيقاف الخدمات عن تلك المنشآت، مع إلزامها بسداد الأقساط الواجبة السداد، وفرض غرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح “المعارك”، أن مجلس الضمان الصحي بدءا من العام القادم 2019 سيصبح مرتبطا بكل من «مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وستتوفر للمجلس كافة أسماء الأفراد السعوديين والأجانب، وعوائلهم المستحقين لتقديم الخدمات التأمينية لهم، وفقا لـ”عكاظ”.

وفي ما يخص أفراد أسرة المواطن، بين المجلس في وقت سابق أن التأمين الإلزامي لأسرة الموظف يشمل «الزوجات، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور ما دون 25 عاما».

وشدد مجلس الضمان الصحي على أنه بدءا من العام القادم لن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وأفراد أسرهم لدى أصحاب المنشآت، وذلك وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطنية.

وبين المجلس أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية المجلس بشأن تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية؛ ما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية، وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.