أسهل حل لتجنب «ألزهايمر»

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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن إضافة البندق إلى وجبات طعام كبار السن لشهور قليلة يعمل على زيادة مستويات المغنيسيوم وفيتامين سي لديهم.
ووفقا للدراسة، التي شملت 32 شخصا متوسط أعمارهم 55 عاما، فإن تناول حفنة من حبات البندق يوميا كفيلة بمكافحة مرض ألزهايمر وإبعاده عن الإنسان.

ومن المعروف أن البندق يساعد على مكافحة أمراض القلب والسكري، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وكشف تحليل مخبري لعينات دم أفراد الدراسة، بعد تناولهم وقيتان من البندق على مدى 16 أسبوعا، زيادة في تركيز المغنيسيوم في الدم وكذلك فيتامين سي في الجسم، مقابل انخفاض في مستويات الجلوكوز وتدني مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

وقالت الأستاذة في جامعة أوريغون الحكومية ماريت ترابر “الأمر بأكمله هو أن البندق مفيد للإنسان.. وبما أن كثيرا من الناس لا يحبون تناول المكملات الغذائية مثل الفيتامينات المتعددة، فإن البندق يمثل البديل الأمثل لها، لكنه شكل غذائي طبيعي”.

وتكمن أهمية الدراسة في أن كبار السن عادة لا يتناولون طعاما صحيا ملائما، أو على الأقل ما يكفي من المكونات الغذائية الصحية، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي يتم التركيز فيها على هذه الفئة العمرية.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية “التغذية” ، وتم تمويل الدراسة جزئيا من قبل هيئة تسويق البندق في أوريغون.

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