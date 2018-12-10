جوجل تصنع «جاكيت ذكي».. تعرَّف على مميزاته

تواصل – وكالات:

أثمر التعاون بين شركتي جوجل وليفايس الأمريكية للملابس عن إدخال تحديث على جاكيت ذكي، بحيث يمكنه الآن تنبيه مرتديه تلقائياً حال نسي هاتفه.

وبحسب موقع “أندرويد بوليس” فإن الخاصية الجديدة التي أضيفت للجاكيت تسمى ” Always Together” أو “معاً دائماً” تقوم بتنبيه المستخدم أوتوماتيكيا في حال ابتعد عن هاتفه لمسافة معينة.

ووفقاً لنفس الموقع فإن عملية التنبيه تجري على الجانبين حيث يتم إرسال تنبيه إلى الهاتف وأيضا إلى أداة تقنية صغيرة مثبتة في كُم الجاكيت ستومض وتهتز لتنبيه المستخدم.

وتعتبر الخاصية الجديدة بمثابة تحديث لخاصية قديمة تسمى “find your phone” كانت تحتاج من الشخص مرتدي الجاكيت القيام بحركة معينة بيده ليقوم الهاتف بالرنين بأعلى الصوت في حال كان يبحث عنه.

الجاكيت يتضمن أيضا بعض الخصائص الذكية مثل التحكم في مستوى صوت الهاتف أو استعمال تطبيق “جوجل مابس” وغيرها من الوظائف.

يصل سعر الجاكيت في الأسواق إلى 350 دولاراً.