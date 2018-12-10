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مشرد يعثر على 17 ألف دولار.. فكيف تصرف؟

مشرد يعثر على 17 ألف دولار.. فكيف تصرف؟
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تواصل – وكالات:

عثر رجل مشرد في العاصمة الأمريكية واشنطن على مبلغ كبير من المال كان يمكن أن يغير حياته للأفضل، لكنه آثر تسليمه إلى بنك للطعام يتكفل بإطعام المحتاجين من أمثاله.

ويقول موظفو بنك سمنر للطعام المحلي إن “كيفن بوث” بلا مأوى، ووصل إلى المركز منذ خمس سنوات، وعثر في أحد الأيام على حقيبة تحتوي على 17 ألف دولار أمام البنك، وبدلاً من الاحتفاظ بالمبلغ، سلمه إلى الإدارة.

وقالت أنيتا ميلر، المديرة التنفيذية لبنك الطعام “لقد انحنى، التقط الحقيبة، نظر فيها وعرف أنها تحتوي على نقود، وانتظر الموظفة التي تصل عادة في الساعة 7:30 صباحاً ليسلمها الحقيبة”.

وذكرت صحيفة سي بي إس سكرمنتو أن كيفن توجه في صباح ذلك اليوم إلى بنك الطعام، بهدف الحصول على الخبز الذي يتم وضعه للمحتاجين أمام الباب، وبدلاً من ذلك، عثر على حقيبة النقود.

واحتفظت الشرطة بالمال لمدة 90 يوماً، ونظراً لعدم ظهور أي شخص يطالب به، فقد سمحت للبنك بالاحتفاظ بكامل المبلغ. ويقول القائمون على المكان إنهم سيستخدمون النقود لتوسيع المبنى، حتى يتمكنوا من توفير المزيد من الخدمات للمشردين والأسر المحتاجة.

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