هل تعاني من «الشخير» أثناء النوم؟.. إليك هذه الوصفة الطبيعية

قدم موقع طبي متخصص نصيحة لمن يعانون من “الشخير” خلال النوم بتناول كوب منعش من العصير، مكون من الفاكهة والخضروات يومياً للاستمتاع بنوم هادئ.

ويتكون كوب العصير الذي ينصح بتناوله قبل النوم مباشرةً وفقاً لموقع “هيلثي هوليستيك ليفينج” الطبي، من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل بحجم عقلة الإصبع.

ويجرى تحضير كوب العصير عبر خلط تلك المكونات ومن ثم تناوله بصفة يومية قبل النوم بقليل، قبل أن يلاحظ من يعاني “الشخير” الفارق الكبير في التخلص منه أثناء النوم أو على الأقل تقليله بدرجة ملحوظة.

وتقلل العناصر التي يتكون منها كوب العصير الإفرازات المخاطية في مجرى الهواء بالأنف والحلق؛ ما يساعد في التنفس بسهولة وبشكل طبيعي أثناء النوم ليقل بذلك “الشخير” أو ينتهي تماماً.

وفي السياق نفسه، قدم الأطباء وخبراء التغذية نصيحة لمن يعانون الشخير بالتوقف عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل الإكثار من تناول الشوكولاتة، والمقليات، والأطعمة التي تحتوي على الدقيق، والأطعمة المعلبة، والكحوليات.