الدفاع المدني يكشف تفاصيل غرق عائلة في مستنقع مائي بالمدينة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فجعت محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة، بوفاة عائلة بعد غرقها في أحد التجمعات المائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن الدفاع المدني تلقى البلاغ في الثالثة عصر أمس السبت، عن وفاة أم وأختها واثنين من الأطفال في أحد التجمعات المائية.

وأشار إلى أن المستنقع بلغ عمقه أكثر من 3 أمتار، وانتشلت فرق الدفاع المدني جثث الأربعة من المستنقع فور وصولها.