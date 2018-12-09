الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«الحصيني» يتوقع أمطاراً على هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء المقبل

«الحصيني» يتوقع أمطاراً على هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء المقبل

بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر

بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

الدفاع المدني يكشف تفاصيل غرق عائلة في مستنقع مائي بالمدينة (فيديو)

الدفاع المدني يكشف تفاصيل غرق عائلة في مستنقع مائي بالمدينة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

فجعت محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة، بوفاة عائلة بعد غرقها في أحد التجمعات المائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن الدفاع المدني تلقى البلاغ في الثالثة عصر أمس السبت، عن وفاة أم وأختها واثنين من الأطفال في أحد التجمعات المائية.

وأشار إلى أن المستنقع بلغ عمقه أكثر من 3 أمتار، وانتشلت فرق الدفاع المدني جثث الأربعة من المستنقع فور وصولها.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لغرق أم وأبنائها الثلاثة في مستنقع مائي بالمدينة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لغرق أم وأبنائها الثلاثة في مستنقع مائي بالمدينة

بالفيديو.. سقوط سيارة داخل مستنقع مائي بضاحية الملك فهد في الدمام

بالفيديو.. سقوط سيارة داخل مستنقع مائي بضاحية الملك فهد في الدمام

الباحة.. غرق طفل في مستنقع مائي بوادي رخزة

الباحة.. غرق طفل في مستنقع مائي بوادي رخزة

الدمام.. غرق طفل في مستنقع مائي بضاحية الملك فهد

الدمام.. غرق طفل في مستنقع مائي بضاحية الملك فهد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>