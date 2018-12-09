«الخضيري» يوضح المقصود بـ«الزيوت المهدرجة» ويوجه نصيحة للمستهلك

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أوضح الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أن الزيوت المهدرجة المقصودة ليست زيت الذرة ودوار الشمس وغيرها من الزيوت النباتية العادية.

وأضاف الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن المقصود بالزيوت المهدرجة هو السمن النباتي.

وأوضح أن الزيت المهدرج هو زيت تم غليه لعدة ساعات مع إضافة هيدروجين ليتصلب ويصبح صلب مثل الفازلين، ولكنه بطعم ورائحة السمن ومثاله تنكة أبوشوكتين وملعقتين وغيرها.

وأشار الخضيري إلى قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بأنه سيتم في بداية ٢٠٢٠ منع كل الزيوت المهدرجة نظراً لأضرارها الصحية الخطيرة.

وختم تغريداته قائلاً: “أنصح المستهلكين بمقاطعة المطاعم والأطعمة التي يتم تجهيزها خارج المنزل، لأن الزيوت المهدرجة أهم عنصر لديهم لإخفاء عيوب الطبخ ومنع فساد الطعام (لأنها كالفازلين بالحفظ)”.