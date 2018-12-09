«حساب المواطن» يردّ على إمكانية زيادة الدعم خلال ميزانية العام الجديد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال مواطن بشأن زيادة دعم برنامج حساب المواطن مع الميزانية الجديدة للمملكة لعام 2019، موضحا أنه يحصل على دعم غير كاف لاحتياجات أسرته – على حد قوله-.

وأجاب حساب خدمة عملاء البرنامج، قائلا: “إن منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.