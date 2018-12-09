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أمير الكويت وملك البحرين يغادران الرياض بعد القمة الخليجية
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تواصل – واس:

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الرياض، عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء الأحد، عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداع جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية معالي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.

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