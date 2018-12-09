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تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. ضباب وغبار يحجب الرؤية على 8 مناطق

تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. ضباب وغبار يحجب الرؤية على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والجوف والقصيم.

وذكرت الهيئة أن منطقة جازان تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة فرسان وجازان والشقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وأضافت بأن منطقة الباحة تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة عسير أيضا تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل أبها والسودة وخميس مشيط والنماص والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الهدا والشفا والطائف والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وذكرت “الأرصاد” أن منطقة القصيم تشهد حالة مماثلة في تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بريدة والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وتشهد المنطقة الشرقية تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والدمام والأحساء والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وتنضم منطقة الحدود الشمالية إلى المناطق التي تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

كما تشهد منطقة الجوف حالة مماثلة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ونبَّهت “الأرصاد” منطقة المدينة المنورة أيضا بأنها تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة ينبع والرايس والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.

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