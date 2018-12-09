الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«الحصيني» يتوقع أمطاراً على هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء المقبل

«الحصيني» يتوقع أمطاراً على هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء المقبل

بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر

بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

فرنسا تطلب من «ترامب» عدم التدخل في شؤونها الداخلية

فرنسا تطلب من «ترامب» عدم التدخل في شؤونها الداخلية
0

تواصل – وكالات:

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك “السترات الصفراء”.

وقال لو دريان، في برنامج تلفزيوني “أقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) قال له أيضاً: نحن لسنا طرفاً في النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياتنا حياة آمنة”.

وتابع: “نحن لا نضع السياسة الداخلية الأمريكية في حساباتنا ونريد أن يكون ذلك بالمثل”.

والسبت، هاجم ترامب مجدداً اتّفاق باريس حول المناخ، معتبراً أن تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا تثبت فشل هذا الاتّفاق.

وكتب ترامب على تويتر: “نهار وليل حزينان جداً في باريس”، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

وأضاف: “ربما حان الوقت لوضع حدّ لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب”.

وكان ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّ “اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس. وتظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا التي عاشت السبت الرابع من التظاهرات الاحتجاجية “الصفراء”.

ورضخ ماكرون هذا الأسبوع لبعض مطالب المحتجّين عبر إجراءات لمساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني من صعوبات معيشية، وقد تضمنت إجراءاته إلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على الوقود والحفاظ على أسعار الكهرباء والغاز في 2019.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اعتقال 1385 من «السترات الصفراء» في فرنسا

اعتقال 1385 من «السترات الصفراء» في فرنسا

تصريح مهم من «البنتاجون» بشأن العلاقات العسكرية مع المملكة

تصريح مهم من «البنتاجون» بشأن العلاقات العسكرية مع المملكة

متظاهرو «السترات الصفراء» بفرنسا يستهدفون قصر الرئاسة.. والأمن يرد

متظاهرو «السترات الصفراء» بفرنسا يستهدفون قصر الرئاسة.. والأمن يرد

سفارة المملكة في باريس تحذر السعوديين.. من هذا الأمر

سفارة المملكة في باريس تحذر السعوديين.. من هذا الأمر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>