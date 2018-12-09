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موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني للأسد اخترق صحفاً ووكالات أنباء عالمية

موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني للأسد اخترق صحفاً ووكالات أنباء عالمية
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تواصل – وكالات:

أكد موقع أمريكي أن “الجيش الإلكتروني” التابع لنظام بشار الأسد، كان مسؤولاً عن اختراق مواقع إلكترونية لمؤسسات إخبارية كبيرة قبل نحو أربعة أعوام.

وأشار موقع كوماندو الأمريكي أن الجيش الإلكتروني للأسد، اخترق صحفاً ووكالات عالمية، منها: صحيفة “نيويورك تايمز”، ووكالة رويترز، وصحيفة “تلجراف”، و”الإندبندنت”، ومجلة “فوربس”.

وتحدث الموقع عن أن الأدلة المتوفرة، تظهر أن “الجيش السوري الإلكتروني”، يقوم بإطلاق هجمات عالمية مجدداً، مطلقاً العنان لبرمجيات خبيثة للهواتف المحمولة مصممة للمراقبة التامة.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن الأساليب المتعددة التي يلجأ لها “الجيش الإلكتروني”، الذي قدم دعماً كبيراً لنظام الأسد منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في مارس عام 2011، وكان له دور في التجسس على سوريين معارضين للنظام.

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