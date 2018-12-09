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مواطن: أريد مقابلة وزير الداخلية.. كيف أحجز موعداً؟.. و«أبشر» يرد

مواطن: أريد مقابلة وزير الداخلية.. كيف أحجز موعداً؟.. و«أبشر» يرد
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى الحساب الرسمي لـ “أبشر” على تويتر طلباً من أحد المواطنين بشأن الحصول على طريقة للتواصل مع وزير الداخلية.

وقال المواطن في استفساره: “أرغب في مقابلة وزير الداخلية.. كيف أحجز موعداً؟ ” وطالب بمده بأرقام هواتف للاتصال إذا كانت متاحة.

وتفاعل حساب “أبشر” ورد قائلاً: “يرجى الاطلاع على الرابط المرفق لإفادتك منهنا“. وتبين أن الرابط يتبع لمركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني بمكتب وزير الداخلية.

وكانت «وزارة الداخلية» أطلقت مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني في مكتب سمو وزير الداخلية، واتخذت شعار “وصول أسهل وإنجاز أسرع”، وشعار “وقتكم ثمين ونحن نقدره” هدفاً لها؛ إذ تتيح للمواطنين والمواطنات جملة من الخدمات المميزة عبر تلك المراكز.

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