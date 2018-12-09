«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تحديث بيانات العمر يتم بشكل تلقائي، ولا يحتاج المستفيد تحديث بيانات العمر للأبناء.

جاء ذلك رداً من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يتم زيادة المبلغ عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً، وهل يجب عمل تحديث للمعلومات؟ “.

وأجاب البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال خلالها: “لا يتطلب منك التحديث على بيانات العمر للتابعين، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن يستهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.