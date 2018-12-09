وظيفة إدارية بكلية الأمير محمد بن سلمان.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة.
المسمى الوظيفي:
– مدير التطوير الوظيفي – شؤون الطلاب (Career Development Manager – Student Affairs).
الشروط المثالية:
– درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال إداري.
مهارات مطلوبة:
1 – مهارات إدارة المشاريع ممتازة.
2 – مهارات اتصال شفهي وكتابي ممتازة؛ مهارات عرض قوية.
3 – مهارات الإشراف والقدرة على التأثير والتحفيز.
4 – خبرة إدارة البرامج.
5 – القدرة على العمل مع جميع الدوائر الانتخابية.
6 – توجه خدمة العملاء (الطلاب وأصحاب العمل والدوائر الانتخابية الداخلية).
7 – القدرة على إدارة التكاليف وخلق تدفقات الإيرادات.
8 – التحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2018/12/09م وينتهي بتاريخ 2019/02/07م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا