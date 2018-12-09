وظيفة إدارية بكلية الأمير محمد بن سلمان.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة.

المسمى الوظيفي:

– مدير التطوير الوظيفي – شؤون الطلاب (Career Development Manager – Student Affairs).

الشروط المثالية:

– درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال إداري.

مهارات مطلوبة:

1 – مهارات إدارة المشاريع ممتازة.

2 – مهارات اتصال شفهي وكتابي ممتازة؛ مهارات عرض قوية.

3 – مهارات الإشراف والقدرة على التأثير والتحفيز.

4 – خبرة إدارة البرامج.

5 – القدرة على العمل مع جميع الدوائر الانتخابية.

6 – توجه خدمة العملاء (الطلاب وأصحاب العمل والدوائر الانتخابية الداخلية).

7 – القدرة على إدارة التكاليف وخلق تدفقات الإيرادات.

8 – التحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2018/12/09م وينتهي بتاريخ 2019/02/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا