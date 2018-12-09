السودان.. مقتل 5 مسؤولين في تحطم طائرة

تواصل – وكالات:

أسفر حادث تحطم طائرة مروحية عن وفاة 5 مسؤولين سودانيين محليين، من بينهم والي القضارف ميرغني صالح، حيث كانت تقلهم الطائرة في منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا.

وأفادت أنباء بأن الطائرة كانت تقل نحو 11 شخصاً، نجا منهم معتمد محلية باسندة واثنان آخران؛ وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني: إن أعضاءً في حكومة القضارف، شرقي السودان، لقوا مصرعهم في الحادث.

وإلى جانب والي القضارف، كان من بين الضحايا نائب مدير الشرطة ومسؤول الاستخبارات العسكرية، ومدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.

ولم تصدر حكومة القضارف بياناً بشأن الحادث، لكنْ شهود عيان أكدوا وقوع انفجار لدى هبوط الطائرة.