تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض

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خصص برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان مبلغ 92 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع “إسكان الدوادمي” بمنطقة الرياض، الذي يقع على مساحة 1,836,780 متراً مربعاً.

ويوفر المشروع 501 فيلا جاهزة للتسليم، إضافة إلى 735 قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بعد استكمال تطوير البنية التحتية فيها، وإيصال كافة الخدمات للمشروع.

وأشار البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرَف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكَّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت خلال الفترة الماضية عن تخصيص 238 مليون ريال من إيرادات برنامج رسوم الأراضي لمشروعي “إسكان العيينة وعنيزة” في منطقتي الرياض والقصيم اللذين يُعدان أول المشاريع التي يتم التخصيص لها بالاستفادة من برنامج رسوم الأراضي.