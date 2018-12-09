الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم عند بلوغ أحد الأبناء 18 عاماً

«الحصيني» يتوقع أمطاراً على هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء المقبل

«الحصيني» يتوقع أمطاراً على هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء المقبل

بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر

بعد القمة الخليجية.. «الجبير» يوجه رسالة مهمة إلى قطر

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض

تفاصيل تخصيص 92 مليون ريال لمشروع «إسكان الدوادمي» بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

خصص برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان مبلغ 92 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع “إسكان الدوادمي” بمنطقة الرياض، الذي يقع على مساحة 1,836,780 متراً مربعاً.

ويوفر المشروع 501 فيلا جاهزة للتسليم، إضافة إلى 735 قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بعد استكمال تطوير البنية التحتية فيها، وإيصال كافة الخدمات للمشروع.

وأشار البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرَف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكَّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت خلال الفترة الماضية عن تخصيص 238 مليون ريال من إيرادات برنامج رسوم الأراضي لمشروعي “إسكان العيينة وعنيزة” في منطقتي الرياض والقصيم اللذين يُعدان أول المشاريع التي يتم التخصيص لها بالاستفادة من برنامج رسوم الأراضي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإسكان»: تحصيل رسوم الأراضي البيضاء من 80 أرضاً بمكة وندرس إخضاع 400 أخرى

«الإسكان»: تحصيل رسوم الأراضي البيضاء من 80 أرضاً بمكة وندرس إخضاع 400 أخرى

شاهد.. سحابة هائلة تغطي سماء البجادية بمحافظة الدوادمي

شاهد.. سحابة هائلة تغطي سماء البجادية بمحافظة الدوادمي

إنقاذ 10 محتجزين بمياه الأمطار في الدوادمي (صور)

إنقاذ 10 محتجزين بمياه الأمطار في الدوادمي (صور)

شاهد.. سحب مهيبة تجتاح سماء الدوادمي

شاهد.. سحب مهيبة تجتاح سماء الدوادمي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>