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دهس طالبة أمام مدرستها في الطائف.. و«التعليم» تتابع حالتها الصحية

دهس طالبة أمام مدرستها في الطائف.. و«التعليم» تتابع حالتها الصحية
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تواصل – الطائف:

شهدت محافظة الطائف، صباح اليوم الأحد، حادثة دهس لطالبة بأحد المجمعات التعليمية بحي الوسام؛ وذلك أثناء ذهابها إلى المدرسة.

وذكر أحد الأهالي أن الطالبة التي تعرضت للدهس بالمجمع التعليمي الوحيد بحي الوسام، أُصيبت جراء قطع الشارع المؤدي لمدرستها، بعد قدومها مشياً إلى المدرسة؛ مبيناً أن الجهات المعنية باشرت الموقع.

يأتي ذلك وسط تذمر أهالي الحي من تكدس الطالبات بالمجمع الوحيد في الحي، ووجود المدرسة على شارع رئيسي لا تتواجد الجهات المعنية فيه، وعدم توفر نقل لكل الطالبات بالمجمع.

من جانبه، وجّه مدير تعليم الطائف، مساعدة الشؤون التعليمية بالمحافظة بالوقوف على حالة الطالبة، وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف” عواض الخديدي أن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي تابع حالة الطالبة التي تعرضت لحادث دهس أمام مدرستها، صباح اليوم، بحي الوسام، وتخضع للعناية الطبية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

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