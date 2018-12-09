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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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حساب المواطن: هذا الأمر لا يؤثر على الأهلية
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء “حساب المواطن” مع سؤال لأحد المواطنين سأل فيه عن قيامه بإلغاء التأمينات الاجتماعية بعد فترة من سريانها، فهل ترفض الأهلية بسبب هذه المدة الملغية؟ أم ماذا؟

وجاء رد حساب المواطن كالآتي: (عليكم السلام، لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم، نسعد بخدمتك.

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