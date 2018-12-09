الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح متى يُستفاد من الدعم رغم «إيقاف الخدمات»

«حساب المواطن» يوضح متى يُستفاد من الدعم رغم «إيقاف الخدمات»

برئاسة خادم الحرمين.. قادة دول الخليج يعقدون اجتماع الدورة الـ39 للمجلس

برئاسة خادم الحرمين.. قادة دول الخليج يعقدون اجتماع الدورة الـ39 للمجلس

رجل أعمال لـ«الشباب»: هذه هي الطريقة لتحقيق 50 ألف ريال شهرياً

رجل أعمال لـ«الشباب»: هذه هي الطريقة لتحقيق 50 ألف ريال شهرياً

«العمل» توضح شروط الحصول على 30 ألف ريال «مساعدة مقطوعة»

«العمل» توضح شروط الحصول على 30 ألف ريال «مساعدة مقطوعة»

غداً.. تدشين صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الرياض

غداً.. تدشين صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الرياض
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تُدشن الهيئة العامة للطيران المدني, يوم غدٍ الاثنين “صالة الطيران الخاص الجديدة”، وذلك في الصالة الحالية بمطار الملك خالد الدولي بمدنية الرياض، بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي وعددٍ من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

ويأتي تدشين مشروع صالة الطيران الجديدة امتداداً لسلسلة مشاريع التطوير والتحديث لمنظومة مطارات المملكة، وأشرفت شركة مطارات الرياض على تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة (3000) متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ (100) مسافر في الساعة، ونُفذت وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وبتصميم معماري عصري، كما جهزت بأحدث الأنظمة والمعدات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الطيران المدني»: ارتفاع نسبة رضا المسافرين إلى 74% خلال نوفمبر

«الطيران المدني»: ارتفاع نسبة رضا المسافرين إلى 74% خلال نوفمبر

«الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة

«الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة

«الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات بـ«مطار نجران»

«الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات بـ«مطار نجران»

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد
جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>