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استمرار صيانة طريق عقبة ضلع في عسير (صور)

استمرار صيانة طريق عقبة ضلع في عسير (صور)
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تواصل – محمد واص:

تواصلت أعمال الصيانة لعقبة ضلع بعد الانهيار الصخري الذي تعرض له أحد الجبال بالعقبة؛ ما أدى إلى توقف الحركة المرورية جزئياً وتحويلها للطرق البديلة منذ يوم الأحد الماضي 24 / 3 / 1440هـ، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير ومدير إدارة الصيانة وجهاز الإشراف.

كما استغل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير إغلاق عقبة ضلع لتشمل أعمال الصيانة جميع المواقع بطريق عقبة ضلع من وضع حمايات وصيانة للجسور.

ويبذل الفرع وشركة شبة الجزيرة وهي المقاول المختص جهداً جباراً في أعمال الصيانة من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد ومدته عشرة أيام منذ يوم الإغلاق، حيث تُسخر كافة إمكاناتها من كوادر بشرية ومعدات لإنجاز هذه الأعمال.

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