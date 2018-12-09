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جوائزها 100 ألف ريال.. «مكارم الأخلاق» تُطلق مسابقة لصناع الأفلام القصيرة

جوائزها 100 ألف ريال.. «مكارم الأخلاق» تُطلق مسابقة لصناع الأفلام القصيرة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية “مكارم الأخلاق” الأهلية مسابقة خاصة لصناع الأفلام القصيرة تحت شعار (#كلاكيت_مكارم)، والتي تأتي لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال استخدام الدراما الهادفة بمحتوى جذاب ونوعي.

وتتيح المسابقة المشاركة فيها من خلال 4 مجالات رئيسية، تتعلق بأثر مكارم الأخلاق في المجتمع، وبيئة العمل، والمنزل والأسرة، وفكرة رمزية عن أهمية الأخلاق.

وأكد الأمين العام لجمعية مكارم الأخلاق الدكتور علي القحطاني أن فكرة المسابقة جاءت من مبدأ الإيمان بأهمية الدراما وتأثيرها على المجتمع من خلال الجمع بين رسالة الأخلاق النبيلة والأفلام.

وأضاف:” يمكن لهذه الجائزة أن تعزز من مفهوم مكارم الأخلاق في المجتمع من خلال بث رسائل الأخلاق المطروحة عبر الأفلام القصيرة المقدمة، حيث يتاح للمشتركين المبادرة في صناعة أفكارهم وتحويلها لأعمال فنية خلال مدة المسابقة التي تصل إلى 45 يوماً”.

وزاد:” تمر المشاركات بعدة مراحل تبدأ بعد التسجيل في الاستمارة المخصصة والمنشورة عبر حساب الجمعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@makarem_ksa)، ومرحلة فرز المشاركات واختيار أفضل الأفلام القصيرة المقدمة، ليتم طرح أبرزها عبر الحساب الرسمي للجمعية في موقع (يوتيوب)، والتصويت لاختيار الأفضل من بينها للجمهور، حيث سيعطى الجمهور المصوت نسبة 30%، بينما ستكون هناك نسبة 70% للجنة التحكيم لاختيار الفائزين الثلاثة بالجوائز المالية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال”.

يذكر أن الجمعية اختارت ثلاثة متخصصين في مجالات الإعلام وصناعة الأفلام ليكونوا أعضاء في لجنة التحكيم، لتقييم مشاركات المتسابقين.

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