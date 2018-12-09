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احذر النوم لساعات طويلة.. يؤدي للوفاة

احذر النوم لساعات طويلة.. يؤدي للوفاة
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تواصل – وكالات:

ذكرت دراسة طبية في الولايات المتحدة، أن النوم لأكثر من 8 ساعات في الليل مرتبط بزيادة خطر الموت وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لدراسة حديثة في كلية ماكماستر وبيكينج يونيون الطبية في الولايات المتحدة، فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من الحد الأعلى الموصى به 8 ساعات يزيدون من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب، بالإضافة إلى الموت بنسبة تصل إلى 41%، لكن أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن الأشخاص لديهم ظروف كامنة تجعلهم ينامون لفترة أطول، وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة .

وقال الدكتور تشوانجشي وانج الأستاذ في كلية (ماكماستر) “إن نوم القيلولة كان مرتبطا بزيادة مخاطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفيات في الأطفال الذين لديهم أكثر من 8 ساعات من النوم ليلا ولكن، ليس أقل من 6 ساعات من النوم في الليل”.

وأفاد الباحثون بأن انخفاض معدل النوم، أقل من 6 ساعات، يمكن أن يزيد من مخاطر الوفاة بنسبة 9%، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون لمدة 6 إلى 8 ساعات موصى بها.

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