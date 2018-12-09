بالخطوات.. كيف تبحث عن التغريدات القديمة على تويتر؟

تواصل – وكالات:

ربما يحتاج بعض المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة “تويتر” في بعض الأحيان للبحث عن تغريدات قديمة قاموا بنشرها أو نشرها شخص آخر، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليها نتيجة نشرها منذ وقت طويل، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة عقبة كبيرة أمام المستخدمين للوصول إلى هذه التغريدة.

لكن لحسن الحظ هناك طريقة يمكن من خلالها الوصول إلى التغريدات القديمة كما يلي:

– يتوجه المستخدم إلى تبويب البحث المتقدم أو Advanced search.

– سيجد المستخدم الكثير من الخيارات أمامه بما في ذلك إمكانية البحث بكلمة ضمن التغريدة، أو عبارة معينة أو اللغة التي تم كتابة التغريدة بها، إذ توجد الكثير من خيارات التخصيص بما في ذلك:

All of these words

This exact phrase

Any of these words

None of these words

These hashtags

Written in

– كما يمكن تخصيص الحساب الذي نشر التغريدة التي يبحث عنها المستخدم من خلال قسم People.

– كذلك يمكن أيضاً تخصيص الموقع الجغرافي لنشر التغريدة التي يبحث عنها المستخدم.

– وكذلك يمكن أيضاً تخصيص تاريخ نشر هذه التغريدة بسهولة أيضاً.

– يضغط المستخدم على زر Search أسفل الصفحة.