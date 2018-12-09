تعرَّف على أعراض حساسية الأنف وأبرز أسبابها

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حساسية الأنف من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثيرون، قد تكون بسبب العوامل الوراثية أو نتيجة التعرض لمسببات الحساسية مثل التعرض للأتربة والغبار والمواد الكيميائية مما يسبب انسداد الأنف واحتقان الجيوب الأنفية

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك العديد من الأعراض لحساسية الأنف وهى:

1- العطس الشديد والمتكرر وهي من أبرز الأعراض التي تظهر على مرضى حساسية الأنف.

2- سيلان الأنف وهي من الأعراض الأولى التي تظهر على المريض وتدل على إصابته بحساسية الأنف.

3- ظهور دموع في العين باستمرار يصاحبها حكة شديدة في العيون.

4- احتقان شديد في الجيوب الأنفية وقد يعتقد الكثيرون أنه دور برد وأنفلونزا ولا يهتمون بالأمر.

5- حكة شديدة في الفم.

6- صعوبة شديدة في حاسة الشم واستشعار الرائحة.

7- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أي مجهود.

8- الصداع المتكرر والشديد.

هناك أسباب عديدة للإصابة بحساسية الأنف، فعندما يتلامس جسمك مع مادة مثيرة للحساسية فأنه يطلق الهيستامين وهو مادة كيميائية طبيعية تحمى الجسم من مسببات الحساسية، وهذه المادة يمكن أن تسبب حساسية الأنف.

وهناك بعض الأسباب الأخرى التي تسبب الحساسية وهى:

1- وبرد الحيوانات.

2- سيلان لعاب الحيوانات والبول وخصوصاً القطط.

3- التعرض لروائح قوية مثل مواد التنظيف والعطور.

4- التعرض للغبار والأتربة.

5- عوادم السيارات والتعرض للتدخين باستمرار.

6- عدم التهوية في المنزل باستمرار، مع عدم دخول الشمس.

7- عدم الاهتمام بتنظيف المنزل وانتشار الأتربة على النوافذ.

عند ظهور أي من الأعراض يجب زيارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب للحالة مع تجنب التعرض لمسببات الحساسية مثل الغبار والأتربة والمواد الكيميائية والعطور.