«معدات» تُحطم وصلات مياه وكهرباء أحد أحياء مكة.. والأهالي يشتكون (صور)

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تواصل – مكة المكرمة:

تسببت المعدات الخاصة بإيصال خدمات أرضية لأحد المباني السكنية في أضرار بالغة بأحد شوارع شرائع مكة، بعدما أدت إلى قطع أحد خطوط المياه والكهرباء.

ووفقا للأهالي فقد تسببت المعدات الخاصة بإيصال خدمات أرضية لأحد المباني السكينة، في إتلاف الشارع وزيادة معاناة مرتاديه، بالإضافة إلى قطع أحد خطوط الكهرباء والمياه في الشارع نفسه، ماتسبب في إهدار آلاف اللترات من المياه.

وبعد 48 ساعة من ترك المياه تهدر بالشارع، تدخلت الشركة الوطنية للمياه، وقامت بإصلاح العطل الذي تسببت به المعدة.

ويؤكد الأهالي أن الشارع الرابط بين الخضراء ومخطط 7 بالشرائع لم يُسفلت بعد، ووقت هطول الأمطار يصبح مكانًا لتجمع المياه؛ ما يضطر الأهالي إلى فتح بعض نقاط الصرف الصحي لتصريف المياه فيه والتي تعد خطرً يتربص بمرتاديه من الأطفال أو المركبات.

 

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