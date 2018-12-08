9 عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بـ «سرطان الثدي» ⁩

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حذر أطباء ومختصون من عدة عوامل، أكدوا أنها تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

ونشر حساب “التثقيف الصحي” الخاص بالتثقيف الصحي الإلكتروني بمستشفى الملك فيصل التخصصي على “تويتر”، عددا من تلك العوامل، للانتباه لها، والتعامل معها بشكل صحي وسليم، حيث جاءت كالآتي: