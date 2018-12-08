مواطن يفاجَأ بسيارته المسروقة أمامه يقودها اللص.. كيف تصرَّف

تواصل – مكة المكرمة:

نجح مواطن في القبض على سارق سيارته وقام بتسليمه للجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد أن ساق “القدر” اللص بالسيارة أمام صاحبها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام لص باستغلال انشغال أحد المواطنين بالذهاب لأحد المحلات التجارية في منطقة العزيزية، وقام بسرقة سيارته التي تركها بالخارج وبداخلها المفتاح الخاص بها، قبل أن ينجح في سرقتها والهروب بها.

وعلى الفور سارع المواطن بتقديم بلاغ بمركز شرطة العزيزية بسرقة سيارته من نوع “يارس 2015″، إلا أنه فوجئ خلال خروجه من قسم الشرطة باللص وهو يقود مركبته أمام عينيه ليقرر مطاردته بمساعدة أحد المارة.

وبدوره حاول السارق الهرب بالاتجاه إلى أنفاق الملك خالد بمنطقة العزيزية، لكن تصاعد الدخان من السيارة دفعه إلى الترجل منها والهرب سريعاً، ليتمكن صاحب السيارة من القبض عليه واقتياده إلى مكان ترك السيارة التي التهمتها النيران بالكامل.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت موقع الحادث وسيطرت على حريق السيارة، كما تحفظت على الجاني الذي اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً.