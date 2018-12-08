إعدام جماعي لـ12 مسجوناً في سجن كرمان الإيراني

تواصل – وكالات:

أفادت مصادر إعلامية، أن السلطات الإيرانية نفذت الخميس الماضي عمليات إعدام جماعي بحق معتقلين في سجن كرمان، طالت ما لا يقل عن 12 سجيناً معظمهم لم يتم الإفصاح عن هوياتهم حتى الآن.

وقد ذكرت المصادر القضائية أن سلطات السجن قالت إن غالبية من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، متهمون بجرائم مخدرات.

في الأثناء، ذكر تقرير لوكالة أنباء “هرانا” أن نشطاء ينتمون لتجمعات حقوق الإنسان، استطاعوا تحديد هوية 6 أشخاص ممن تم إعدامهم،وهم: عبد الغنی قلندرزهي، ویعقوب قلندرزهي، من سكان کوهر كوه، في مدينة خاش، واثنان آخران في القضية نفسها تم ذكر لقبهما فقط، وهو شه بخش، من سكان إحدى القرى المحيطة بمدينة خاش، بالإضافة إلى جليل خدابخش، ويوسف جلال الدين، وهما متهمان في قضية منفصلة، بالمخدرات كذلك.

وأشار تقرير “هرانا” كذلك إلى أن السلطات الإيرانية، سلمت جثث المحكومين لذويهم بعد تنفيذ الحكم.