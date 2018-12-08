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لماذا طالب مدير الأمن العام الأسبق بإضافة «الحفر» إلى خرائط جوجل؟

لماذا طالب مدير الأمن العام الأسبق بإضافة «الحفر» إلى خرائط جوجل؟
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تواصل – الرياض:

وجه مدير الأمن العام الأسبق، الفريق أسعد بن عبد الكريم الفريح، انتقادا لمشكلة  الحفر الموجودة في طرق المملكة، دون وجود أي معالجات ملموسة لها، في وقت باتت فيه تؤذي المركبات، وتجعل أصحابها يتكلفون مبالغ مالية كبيرة لإصلاحها.

وقال الفريح في مقال نشره بصحيفة “عكاظ” بعنوان “متى نحتفل بدفن آخر حفرة؟”، على ما ذكره أمين محافظة جدة، صالح التركي، بأن المحافظة تضم 850 ألف حفرة في طرقها، بالقول ساخراً، إنه لا يعرف ما إذا كان عدد الحفر قد وصل إلى مليون حفرة حتى الآن.

وأضاف الفريح متعجباً من كثرة الحفر في طرق المملكة، أنه يقترح إدخال الحفر ضمن خرائط جوجل. وكتب ساخراً: “ويصير الواحد ما يطيح إلا في الحفر اللي على مزاجه”.

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