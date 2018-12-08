بالفيديو.. وزير النقل يعلن عن قرارات مهمة بخصوص «ساهر»

تواصل – الرياض:

قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إنه تم حصر جميع النقاط السوداء في طرق المملكة، والمواقع التي تكثر فيها الحـوادث المرورية؛ مبيناً أنه سيتم التعامل معها؛ إما بإعادة هندسة الطرق، أو بتكثيف عدد أجهزة رصد السرعة “ساهر”.

وأضاف العامودي، في حديث لقناة “mbc”، أن رفع مستوى السلامة في جميع طرق المملكة مبادرة أساسية بدأت منذ عامين، وثمة لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير الصحة تعمل على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى انخفاض نسبة الحـوادث الممـيتة من 28 حالة وفاة لكل 100 ألف حـادث في عام 2016، إلى 18.6 حالة وفاة لكل 100 ألف حـادث.

وأكد أن التوجيه العام لمنظومة النقل يتجه نحو تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، مبيناً أن إحدى ركائز هذه الإستراتيجية تتمثل في استخدام التقنية؛ لرفع كفاءة استخدام البنية التحتية الضخمة، التي استثمرت فيها المملكة خلال العقود الماضية.

ولفت إلى أن إحدى المبادرات المهمة التي جرى إطلاقها عن طريق هيئة النقل العام، هي منصة “وصل” ومنصة “بيان” ومنصة “نقل”، وجميعها تتمحور حول النقل البري، وتنظيم نقل الشاحنات ومتابعتها وتقليل الانبعاثات الهيدروكربونية منها، إلى جانب رفع مستوى السلامة في الطرق.

