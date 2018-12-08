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بعدسة «تواصل».. أطباق الأسر المنتجة تجذب زوار منتزه الواحة بعسيلان‎ (صور)

بعدسة «تواصل».. أطباق الأسر المنتجة تجذب زوار منتزه الواحة بعسيلان‎ (صور)
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تواصل – راضي الزويد:

جذبت أطباق الأسر المنتجة في منتزه الواحة الوطني بعسيلان انتباه وإعجاب المتنزهين؛ حيث تنوعت المنتجات المقدمة واشتملت على معروضات المأكولات الشعبية والتراثية وأشغال يدوية متنوعة، وأركان متعددة لعرض منتجاتهم.

ولفت أنظار زوار المنتزه فكرة أم يوسف بتقديم المشروبات للجنود البواسل وحراس الأمن تحت شعار “قهوتنا مجاناً لكم طوال المهرجان”.

وقالت أم عبدالله لـ” تواصل” التي تنتج بعض المأكولات الشعبية والقهوة والشاي وحليب الزنجبيل على الجمر أكثر من “ست سنوات” إنها كانت تقوم بالطهي وتقوم بتجهيز المطازيز وكبسة لحم والقرصات وتنوع في الشعبيات والكليجا.

وشكرت أم عبدالله، من ساهم في انتشار منتجاتها على نطاق واسع، مقدمة شكرها لكافة الجهات الداعمه لهم على إتاحة الفرصة من خلال تجهيز عدد من الأكشاك.

وبين عدد من زوار المنتزه، إعجابهم بما تقدمه الأسر من منتوجات ومعروضات، فيما يقوم العديد من الزوار بالإقبال على شراء هذه المنتجات.

الجدير بالذكر أن منتزه الواحة يتميز بطبيعته الخلابة وأماكن التنزه البرية والترفيه ومسرح الطفل.

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