طهران تنفذ إعدامات جماعية بحق 12 سجيناً بسجن كرمان

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر قضائية إيرانية، أمس الجمعة، أن السلطات الإيرانية نفذت عمليات إعدام جماعي بحق معتقلين في سجن كرمان، طالت ما لا يقل عن 12 سجيناً معظمهم لم يتم الإفصاح عن هوياتهم حتى الآن.

وذكر تقرير لوكالة أنباء “هرانا” أن نشطاء ينتمون لتجمعات حقوق الإنسان، استطاعوا تحديد هوية 6 أشخاص ممن تم إعدامهم، وهم: عبد الغنی قلندرزهي، ویعقوب قلندرزهي، من سكان کوهر كوه، في مدينة خاش، واثنان آخران في القضية نفسها تم ذكر لقبهما فقط، وهو شه بخش، من سكان إحدى القرى المحيطة بمدينة خاش، بالإضافة إلى جليل خدابخش، ويوسف جلال الدين، وهما متهمان في قضية منفصلة، بالمخدرات كذلك.

وأشار تقرير “هرانا” كذلك إلى أن السلطات الإيرانية، سلمت جثث المحكومين لذويهم بعد تنفيذ الحكم، وفقا للعربية نت.

يشار إلى أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم، خاصة إذا ما تمت مقارنة عدد المحكومين بالإعدام بعدد السكان.

وكثيراً ما تابعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عمليات الإعدام الإيرانية بوصفها من أكثر الدول التي تشهد عمليات إعدام دون الأخذ في الاعتبار أي احترازات قانونية متبعة في بقية دول العالم، كما أن اللافت في الإعدامات داخل إيران ليس عدد المحكومين فقط، بل عمليات التصفيات السياسية التي تعتمد وسيلة الإعدام للتخلص من الخصوم السياسيين، على ما يؤكد كثير من المراقبين السياسيين.