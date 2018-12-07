وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بـ«جامعة حائل»

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أعلنت جامعة حائل ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العُليا والبحث العلمي توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدكتوراه، بدرجة (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد).

واشترطت جامعة حائل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت جامعة حائل أن الدرجات الأكاديمية المطلوبة هي:

1- أستاذ.

2- أستاذ مشارك.

3- أستاذ مساعد.

الشروط والتفاصيل: عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

موعد وطريقة التقديم: – يبدأ التقديم يوم الأحد بمشيئة الله تعالى بتاريخ 1440/04/02هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/06هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).