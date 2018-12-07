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9 آلاف صقر تحلق في سماء المملكة.. أكثرها بهذه المنطقة

9 آلاف صقر تحلق في سماء المملكة.. أكثرها بهذه المنطقة
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تواصل – واس:

كشف جراح الطيور الدكتور البراء آل عثمان جراح، أن عدد الصقور في المملكة بلغت نحو 9092 صقراً منتشراً في مناطقها المختلفة، التي تعد المنطقة الشرقية أكثرها عدداً.

وأضاف أن المنطقة الشرقية تحتضن، نحو 4974 صقراً، مشيراً إلى أن هناك 409 مرابط للطيور، تأوي نحو 9 آلاف طائر.

جاء ذلك على هامش محاضرة ألقاها ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي، المقام حالياً في الرياض، بتنظيم من نادي الصقور السعودي، حيث تحدث د.البراء خلال المحاضرة عن الحالة الصحية لصقور الصيد في المملكة العربية السعودية، مقدماً إرشادات توعوية لهواة الصيد بالصقور والمتعاملين معه.

وأشار آل عثمان إلى أن آخر إحصائية عن أعداد الصقور المتواجدة في المملكة كانت في عام 2016م، وكشفت عن أعلى موقع لتواجد الصقور بين المناطق، حيث تحظى المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر منها ويقطنها أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الصقور في السعودية، تليها المنطقة الوسطى التي يتواجد فيها 2493 طائراً، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشمالية بواقع 1171 صقراً، وتنخفض الأعداد في المنطقة الغربية إلى 305، وفي نهاية القائمة جنوب المملكة بنحو 149 طائراً.
وأضاف آل عثمان أن الصقر الحر هو المفضل لدى هواة الصيد بالصقور؛ وهو الأكثر حضوراً بين أنواع الطيور المختلفة، يليه الصقر المهجن ثم الشاهين وأخيراً الوكري.
وحول الأسعار قال الدكتور البراء إنها تفاوتت بشكل ملحوظ بين الأعوام 2005 وحتى 2017، وشهد عام 2014 أعلى نسبة بيع للصقور في السعودية، بينما انخفضت في العام 2017.

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