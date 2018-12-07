«الوكالة الأمريكية»: الحوثيون عذَّبوا ألف مواطن يمني بحمض الأسيد

«الوكالة الأمريكية»: الحوثيون عذَّبوا ألف مواطن يمني بحمض الأسيد
بثَّت الوكالة الأمريكية «الأسوشيتد برس» «AP» تقريراً استقصائياً يدين المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من ألف مواطن يمني، مستخدمة أساليب مختلفة من التعذيب ضد اليمنيين الأبرياء الذين يخالفون توجهاتهم.
وكشف التقرير، أن المليشيات الحوثية استخدمت في تعذيبها للأبرياء حمض الأسيد، وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات، والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.
وأكدت لقاءات الوكالة الأمريكية مع المُعذَّبين، أن سجون المليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء.