تركيا.. امرأة تسرق «ما لا يمكن تخيله»





تواصل – وكالات:

تعرضت امرأة مجهولة الهوية لهجوم شرس على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بعد أن ظهرت في لقطات فيديو وهي تسرق بطانية قطة.

وظهرت المرأة في تسجيل لكاميرا مراقبة لعيادة بيطرية في منطقة سليمان باي في مقاطعة يالوفا غربي تركيا.

وأظهرا اللقطات المرأة وكأنها تحاول مساعدة القطة بإعادة البطانية داخل الكرتونة التي وقعت على الرصيف، لكنها سحبت البطانية، فيما حاولت القطة التشبث ببطانيتها، غير أن المرأة تمكنت من انتزاعها منها، ثم ضربتها بها.

ونشرت مالكة العيادة البيطرية، بيرنا أوزير، الفيديو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي في الخامس من ديسمبر، الأمر الذي أسفر عن سيل من التعليقات وردود الفعل.

وتساءلت أوزير “ماذا يمكن أن يقال عن شخص بلغت به الدناءة أن يسرق بطانية صغيرة من قطة في مثل هذا الجو البارد”؟

وأضافت أنها كانت تعتني بالعديد من القطط في المنطقة وتوفر لها الطعام والملاذ والدفء أمام العيادة، بحسب صحيفة “حرييت ديلي” التركية الناطقة بالإنجليزية.

وقام المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالاتصال بالشرطة والأجهزة المسؤولة لتحديد هوية المرأة والبدء بتحقيق جنائي.