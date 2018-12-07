الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من «ساما»

تحذير عاجل من «ساما»

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بسارقي الـ«لكزس» (فيديو)

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بسارقي الـ«لكزس» (فيديو)

«وزير النقل»: «رسوم الطرق» قيد الدراسة.. ونتوقع التطبيق في هذا الموعد

«وزير النقل»: «رسوم الطرق» قيد الدراسة.. ونتوقع التطبيق في هذا الموعد

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

ما فوائد التوابل الحارّة؟

ما فوائد التوابل الحارّة؟
0

تواصل-وكالات

يرتبط الأكل الذي يحتوي على التوابل بانخفاض احتمالات الوفاة بسبب السرطان وأمراض الجهاز التنفسي والقلب. ويعتبر الفلفل الأحمر الحار صديقاً للأوعية الدموية والشرايين، وقد وجدت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم ارتباط أكل التوابل الحارّة يومياً بانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن أمراض خطيرة.

وإليك أهم فوائد أكل الأطعمة الحارّة:

* أكل التوابل الحارّة وسيلة لخفض الوزن وزيادة حرق السعرات الحرارية.

* تساعد التوابل الحارّة على التخلص من انسداد الأنف الذي يحدث عند وجود مشاكل في الجيوب الأنفية.

* تحتوي التوابل الحارّة على عناصر طبيعية تقتل خلايا السرطان.

* بعض التوابل مثل الزنجبيل والكركم تخفّف الإحساس بالأوجاع، كما توجد أدلة على أن الفلفل الحار يزيد إنتاج هرمونات الدوبامين الذي يخفّف الألم ويعزّز الإحساس بالسعادة.

* هناك أدلة على أن استخدام توليفة من التوابل الحارّة يخفض الدهون الثلاثية في الدم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الصحة العالمية تكشف عن القاتل الأول للأطفال والشباب.. أغلبها يحدث هنا

الصحة العالمية تكشف عن القاتل الأول للأطفال والشباب.. أغلبها يحدث هنا

«الوكالة الأمريكية»: الحوثيون عذَّبوا ألف مواطن يمني بحمض الأسيد

«الوكالة الأمريكية»: الحوثيون عذَّبوا ألف مواطن يمني بحمض الأسيد

وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حـادث مروري بطريق «الوجه- العلا»

وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حـادث مروري بطريق «الوجه- العلا»

إمام المسجد النبوي: سلامة الصدر من أنبل الخصال

إمام المسجد النبوي: سلامة الصدر من أنبل الخصال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>