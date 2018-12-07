ما فوائد التوابل الحارّة؟

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يرتبط الأكل الذي يحتوي على التوابل بانخفاض احتمالات الوفاة بسبب السرطان وأمراض الجهاز التنفسي والقلب. ويعتبر الفلفل الأحمر الحار صديقاً للأوعية الدموية والشرايين، وقد وجدت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم ارتباط أكل التوابل الحارّة يومياً بانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن أمراض خطيرة.

وإليك أهم فوائد أكل الأطعمة الحارّة:

* أكل التوابل الحارّة وسيلة لخفض الوزن وزيادة حرق السعرات الحرارية.

* تساعد التوابل الحارّة على التخلص من انسداد الأنف الذي يحدث عند وجود مشاكل في الجيوب الأنفية.

* تحتوي التوابل الحارّة على عناصر طبيعية تقتل خلايا السرطان.

* بعض التوابل مثل الزنجبيل والكركم تخفّف الإحساس بالأوجاع، كما توجد أدلة على أن الفلفل الحار يزيد إنتاج هرمونات الدوبامين الذي يخفّف الألم ويعزّز الإحساس بالسعادة.

* هناك أدلة على أن استخدام توليفة من التوابل الحارّة يخفض الدهون الثلاثية في الدم.

