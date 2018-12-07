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الانتهاء من صيانة 40% من عقبة ضلع بعسير

الانتهاء من صيانة 40% من عقبة ضلع بعسير
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تواصل – عسير:

تتواصل أعمال صيانة الجزء المتضرر من طريق عقبة ضلع التي تربط منطقتي عسير وجازان على قدم وساق يومياً، والتي بدأت منذ الأحد الماضي وحتى اللحظة.

ويتم العمل على فترتين (تكسير وترحيل)، بدءاً من الساعة الساعة السابعة صباحاً وحتى الـ 12 ليلاً، حيث تم إنجاز ما نسبته 40 في المئة من أعمال الصيانة.

يتم ذلك بمشاركة 20 آلية تعمل بجهد جبار وعمل متواصل في عدة مواقع على طول 600م وارتفاع 110 أمتار.

وأكد عدد من المشاركين في صيانة الموقع المتضرر، أن التخوف كان سيد الموقف قبل بداية العمل نظراً لهول الخطر، ولكن تكاتف جهود العاملين أثمرت عن عمل منظم ومرتب رغم خطورته، مطالبين بعدم الترجّل بجوار المشروع، حيث تستمر مدة العمل لـ10 أيام، لإزالة الخطورة على مستخدمي الطريق الحيوي.

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