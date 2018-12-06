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بعد «مقطع الذبح».. «البيئة»: عقوبات مُغلظة على صيد السلاحف البحرية

بعد «مقطع الذبح».. «البيئة»: عقوبات مُغلظة على صيد السلاحف البحرية
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة البیئة والمیاه والزراعة، على حظر صید السلاحف البحرية أو جمع بیضھا أو الاتجار في لحومھا ومنتجاتھا، وذلك بعد تداول مقطع فیديو لأشخاص يقومون بإخلاء لحم سلحفاة بحرية حاملة للبیوض؛ الأمر الذي يدل على أنھا في مرحلة التكاثر.

ودعت الوزارة مرتادي البحر وصیادي الأسماك الذين تقع السلاحف في شباكھم إلى المبادرة بإطلاقھا، وإعادة ما يتم صیده من ھذه الحیوانات إلى البحر، موضحة بأنه في حالة مخالفة التوجیھات، يتعرّض الصیادون للعقوبة حسب نظام صید واستثمار وحماية الثروات المائیة الحیة.

ويحظر النظام وفقاً للائحته التنفیذية، صید السلاحف أو جمع بیضھا أو نقله أو الاتجار به أو العبث بأعشاشھا وأماكن تجمعها.

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