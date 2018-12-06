شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بسارقي الـ«لكزس» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة الرياض، ملابسات حادث إطلاق نار على سائق سيارة نقل في محافظة الرين بمنطقة الرياض، وإصابة السائق والاستيلاء على سيارة “جيب لكزس” كان يقوم بنقلها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إن عمليات البحث والمتابعة الأمنية للواقعة أسفرت عن القبض على مرتكبيها، وتبين أنهما مواطنان، أحدهما مطلوب في جريمة قتل، بعد أن تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة في منطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر.

وأوضح أن المتهمين بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما، مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة.