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تحذير من مروجي «تذاكر الطيران الرخيصة».. حسابات مخترقة وبطاقات مسروقة

تحذير من مروجي «تذاكر الطيران الرخيصة».. حسابات مخترقة وبطاقات مسروقة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي من أشخاص مجهولين، يدعون أنهم يوفرون أسعار تذاكر طيران رخيصة جداً.

وأضاف الرحيلي، ناصحا الجميع في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “احذر من مدعي توفير تذاكر رخيصة لأنهم يستغلون حسابات مُخترقة وبطاقات مسروقة وقد تتعرض لإلغاء سفرك والاتهام بالسرقة عند لحظة سفرك”.

وأشار الرحيلي إلى أن هناك علامات تدل عليهم منها:

– لا يتواصلون إلا من خلال الواتساب ولا يمكن مكالمتهم.

– يعرضون تذاكر بنصف السعر وأكثر ويقبلون التفاوض بشكل كبير.

– أرقام الواتساب الخاصة بهم دولية.

 

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